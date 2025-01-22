＜01月21日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1815) 鉄建建設 東証プライム [ 2,434.0 | +0.20% ] (1882) 東亜道 東証プライム [ 1,285.0 | +0.39% ] (2098) ＧＸホリ日Ｒ 東証ETF [ 957.0 | +0.31% ] (213A) 日興半導体株 東証ETF [ 155.3 | +1.10