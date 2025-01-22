＜01月21日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (143A) イシン 東証グロース [ 928.0 | +0.32% ] (1546) 野村ダウＨ無 東証ETF [ 66,140.0 | -0.09% ] (1776) 三井住建道 東証スタンダード [ 1,140.0 | +6.64% ] (1822) 大豊建 東証スタンダード