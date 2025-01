貧困と孤独に苦しむ日本の高齢者が、故意に罪を犯して刑務所に入っている――。そう報じた海外メディアのニュースが韓国でも注目されている。【注目】韓国の女子刑務所に残された苦悩の痕跡米メディア『CNN』は最近、「日本の高齢者たちは孤独と闘っている。一部の女性たちは刑務所を選ぶ(Japan’s elderly are lonely and struggling. Some women choose to go to jail instead)」というタイトルの記事を報じた。それによると、