今日1月22日（水）よる7時54分 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆世界195か国の人と乾杯しようの旅“全世界195か国の人と乾杯をする”という目標を掲げ、日本を訪れているたくさんの外国人の方々に話を聞くコーナー。過去3回で29か国の人たちと乾杯し、今回は多くの人が行き交う元日の東京・渋谷でロケ。超有名チョコレート企業に勤めるチュニジア人男性は、大量に購入するほど気に入っ