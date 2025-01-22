22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円高の3万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40713.84円ボリンジャーバンド3σ 40230.02円ボリンジャーバンド2σ 39746.21円ボリンジャーバンド1σ 39270.00円22日夜間取引終値 39265.00円一目均衡表・基準線 39262.40円25日移動平均 39065.00円一目均衡表・転換線 39027.