22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比23.0ポイント高の2733.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2829.91ポイントボリンジャーバンド3σ 2798.41ポイントボリンジャーバンド2σ 2766.90ポイントボリンジャーバンド1σ 2735.40ポイント25日移動平均 2733.50ポイント22日夜間取引終値 2733.50ポイント一目均衡表・基準線