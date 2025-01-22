22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の621ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 656.51ポイントボリンジャーバンド3σ 649.45ポイントボリンジャーバンド2σ 642.38ポイントボリンジャーバンド1σ 640.84ポイント200日移動平均 635.32ポイント25日移動平均 633.03ポイント75日移動平