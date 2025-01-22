ミニカー「トミカ」など人気玩具を繰り返し盗んだとして、福岡県警は２１日、福岡県福津市、契約社員の男（２７）（公判中）ら県内の男６人（１７〜２８歳）を窃盗容疑で逮捕、送検して捜査を終結したと発表した。福岡、佐賀、大分３県で昨年３〜８月に計１８件、トミカ６２８個など８８８点（被害総額約１６０万円）の窃盗への関与を確認し、うち９件を福岡地検に送検した。発表によると、男らは共謀し、昨年３〜８月、同県小