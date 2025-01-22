現場に派遣された移民税関捜査局（ＩＣＥ）の捜査官＝２０１９年、米カリフォルニア州エスコンディード/Gregory Bull/APワシントン（ＣＮＮ）米連邦移民当局が、教会や学校などの施設内やその周辺で人々を逮捕し、法執行措置を行うことが許可されることがわかった。これは、いわゆる「保護地域」での法執行は避けるという長年の方針からの転換を意味する。国土安全保障省のベンジャミン・ハフマン長官代行は声明で、二つの指令を終