連休明け21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比537ドル98セント高の4万4025ドル81セントで取引を終えた。20日のアメリカのトランプ大統領の就任後、初となる取引は、関税政策に対する警戒感が和らいだ。トランプ氏は、カナダとメキシコからの輸入品に対し、2月1日から25％の関税を課すことを検討していると明らかにした。一方で、全世界の輸入品に対する一律関税の即日発動を見送ったほか、60％の対中