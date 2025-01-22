Shariq Khan［ニューヨーク２１日ロイター］ - 米国時間の原油先物は下落した。トランプ米大統領が２０日の就任初日に、エネルギーに関する国家非常事態を宣言したことを受け、米国の原油生産量が増加するという観測が強まった。清算値は、北海ブレント先物が０．８６ドル（１．１％）安の１バレル＝７９．２９ドル。米ＷＴＩ先物２月限は１．９９ドル（２．６％）下落し７５．８９ドル、３月限は２％安の７５．８３ドルと