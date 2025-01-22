テレ東では2025年3月4日(火)から、ドラマチューズ！「今夜は...純烈」(毎週火曜深夜24時30分～)を放送いたします。 このドラマは、様々な境遇の中でしがらみや心の葛藤と戦いながら生きる各話の主人公が、純烈の生き様や歌によって背中を押され、“良くも悪くも前へ突き進む勇気を持つ”まさに「純烈状態」へいざなうドラマです。 主演を務めるのは、ムード歌謡コーラスグループ・純烈のメ