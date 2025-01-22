来週（2025年1月27日〜2月2日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年1月20日〜1月26日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では神経を使うことが多いです』｜総合運｜★★★☆☆自分の表し方と大事なものの状態が連動します。ハメを外しすぎたりせず、守っていきたい