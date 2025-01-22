笑福亭鶴瓶が主演する映画『35年目のラブレター』より、寿司職人役の鶴瓶と重岡大毅が熱心に握りの練習を重ねる新メイキング映像と場面写真が解禁された。【写真】重岡大毅の寿司職人ぶりをプロが絶賛!?『35年目のラブレター』メイキング映像本作は、2003年に朝日新聞で紹介されるやテレビ・雑誌で取り上げられ、さらには創作落語にもなるなど、さまざまな形式で広まり多くの感動を呼んだある夫婦の実話を映画化。読み書きで