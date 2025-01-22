キャンプを満喫する女子高校生たちのゆるやかな日常を描くドラマ『ゆるキャン△』（テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知）がスタートして、今月で5周年を迎える。本作に出演して以後に朝ドラでヒロインに抜てきされた女優など、今回は『ゆるキャン△』主要キャストの現在を振り返りたい。【写真】5周年の『ゆるキャン△』キャスト大人になった現在の姿本作は、500万部を突破するあfろによるゆるゆる系キャンプ漫画『ゆるキャ