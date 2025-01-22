3月4日スタートする純烈主演ドラマ『今夜は...純烈』（テレビ東京ほか／毎週火曜24時30分）で各話の主人公やキーパーソンを演じるキャストの第一弾として、川津明日香、井上想良、遊井亮子、吉田ウーロン太、星乃夢奈、太田将熙、森下能幸、山崎紘菜の出演が発表された。【写真】純烈、インタビュー撮りおろしショット本作は、さまざまな境遇の中でしがらみや心の葛藤と戦いながら生きる各話の主人公が、純烈の生き様や歌によ