さまざまな作品で多彩なキャラクターを演じ、観る者の心を魅了する俳優・松坂桃李。そんな彼が次にスクリーンで体現するのは、江戸時代に天然痘から人々の命を救おうと種痘の普及に尽力する実在の町医者の生きざまだ。1月24日公開の映画『雪の花―ともに在りて―』で小泉堯史監督のもと貴重な経験を重ねた松坂に本作に込めた思いを聞いた。【写真】ワイルドな雰囲気がかっこよすぎ！松坂桃李、撮りおろしショット！◆名匠・