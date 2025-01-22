元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーが２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演した。今回は「ちゃんと叱れない大人と叱られてこなかった若者」。この日、怒りの処理法について聞かれた神田アナ。「夫に腹が立った時は夫が家を出ていった後、洗濯物をたたむじゃないですか？それを１回蹴る」と、夫の「バナナマン」日村勇紀に怒りを覚えた際の対処法を明かしていた。