ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２２日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「『くいしん坊！万才』放送休止」が１位になったことを伝えた。この日は４万２２７１人がニュースを選び、ランキングが決定した。このニュースは、タレントの中居正広の女性トラブルにフジテレビの社員が関与していたと一部週刊誌が報じたことを巡りフジテレビでスポン