伊藤園のイベントに登場米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が21日、東京都内で行われた大手飲料メーカー「伊藤園」のイベントにサプライズ登場した。トークショーに参加後、10種類ほどの同社製品を飲み比べ。一番のお気に入りは1本5000円もする数量限定の高級品だった。イベント出演を終えたベッツの姿は、伊藤園が用意した試飲コーナーにあった。緑茶はもちろん、ほうじ茶や玄米茶など様々な種類の「お〜いお茶