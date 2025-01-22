スーパーマン役などで知られる俳優ヘンリー・カヴィル（41）が初めてパパになった。ピープルが、2021年に交際開始したパートナーのナタリー・ヴィスクーソ(34)に第1子が誕生したと報じた。 【写真】ヘンリー・カヴィルとナタリー・ヴィスクーソのツーショット またデイリー・メール紙は、オーストラリアのゴールドコ&#125