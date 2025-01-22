２０日に第４７代米国大統領に就任したトランプ大統領が、就任式直後に大量の大統領令に署名し、「価値同盟」を掲げたバイデン政権の国政基調を初日から「米国最優先主義」に転換した。トランプ大統領は就任式を終えると、支持者２万人余りが集まるホワイトハウス近くのキャピタルワンアリーナに机を設置し、バイデン政権が署名した大統領令７８件を取り消した。これを通じて米国は世界保健機関（ＷＨＯ）とパリ協定の再脱退を公式