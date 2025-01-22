2024年、webスポルティーバで人気の高かった記事を発表します。本日は昭和プロ野球の人気連載「江川卓伝」のこちらです！（初公開日 2024年５月24日）連載怪物・江川卓伝〜波乱の大学2年（前編）江川卓が法政大２年となった1975年の春季リーグ戦が始まった。前年秋のリーグ戦から江川はエースとして活躍し、６季ぶり優勝の立役者となった。そして江川擁する法政は、これからの３年間で前人未到の７連覇を期待されていた。