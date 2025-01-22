ウェリントン・フェニックスの長澤和輝と石毛秀樹が連係弾オーストラリア1部のウェリントン・フェニックスは、現地時間1月20日に行われたリーグ戦第13節でマッカーサーFCに2-1で勝利した。この試合でウェリントン・フェニックスの日本人MF長澤和輝と石毛秀樹の2人から生まれた連係弾に「うますぎ」「やっぱり天才」と反響を呼んでいる。専修大学在学中の2013年末にブンデスリーガのケルンと契約した長澤は、そのままドイツでプ