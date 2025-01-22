21日に岐阜県恵那市で住宅と倉庫が燃える火事がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】岐阜・恵那市で火事住宅の一部が燃える敷地内の倉庫は全焼けが人なし 警察によりますと21日午後7時40分ごろ、恵那市・上矢作町の住宅に住む70歳の男性から「母屋の裏の建物から出火した」などと119番通報がありました。 消防車など16台が駆けつけ、火は約2時間40分後に消し止められましたが、この火事で通報した男性の