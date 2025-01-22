＜大相撲一月場所＞◇十日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】20歳のホープが魅せた“超技巧派”な相撲ウクライナ出身20歳の“青い目のサムライ”が快進撃を続けている。最速新入幕の期待も寄せられるなか破竹の9勝目を挙げ、強烈な相撲に「絶対本物」「天才肌だこの人」と反響が広がった。十両五枚目・安青錦（安治川）が十両筆頭・佐田の海（境川）を寄り切りで下して9勝目を挙げた。安青錦はウクライナ・ヴィンニツャ出身、