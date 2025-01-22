自宅のコレクションルームには、任天堂のハードやソフトがズラリ（写真：浜口たかしさん提供）趣味に生きる人はカッコいい。2024年10月のオープンも話題となったニンテンドーミュージアムから直線距離で約5km、京都府久御山町で町議会議員を務める浜口たかしさんは、日本屈指の“任天堂コレクター”だ。ファミコン、ニンテンドーDS、Nintendo Switch……と、歴代ハードや関連ソフトのコレクションは、じつに「3000点」以上。Xのプ