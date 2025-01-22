日本航空（JAL）は、名古屋/中部〜上海/浦東線を3月29日をもって運休する。現在は1日1往復を、ボーイング737-800型機を使用して運航している。同路線は現在、中国国際航空、中国南方航空、中国東方航空、上海航空、吉祥航空、春秋航空の中国6社を合わせた7社が運航している。JALは同路線を、コロナ禍の運休を経て、2024年3月から週5往復で運航を再開し、同10月から1日1往復に増便していた。