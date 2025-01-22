「コンディションさえ整えば、J１で規格外」識者の河治良幸氏にそう評価されたのが、ブラジル人FWのマルセロ・ヒアン。このオフ、サガン鳥栖から期限付き移籍でFC東京に新天地を求めた22歳のアタッカーは、今季の注目株のひとりだ。昨季限りで現役引退したディエゴ・オリヴェイラの後釜として期待されるM・ヒアンは、河治氏曰く「相当やると思います」。スピーディかつテクニカルで、裏抜けも得意。カウンターにも遅攻にも対応