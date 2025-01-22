FC町田ゼルビアは１月21日、同様に沖縄キャンプ中のヴィッセル神戸と地元クラブの沖縄SVとのトレーニングマッチを行なった。さっそくロングスローも炸裂させたなか、競り合いで圧倒的な強さを見せつけたのが、新戦力のDF菊池流帆だ。神戸から加入した188センチのエアバトル王は、DF昌子源（182センチ）、DF岡村大八（183センチ）、FWオ・セフン（194センチ）、FWミッチェル・デューク（186センチ）らと共に、セットプレーから