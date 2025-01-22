気象庁は21日、2月〜4月までの3カ月予報を発表しました。全国的に気温は平年より高くなるものの、一時的に日本海側を中心に大雪となる可能性があるとしています。【映像】気象庁からの説明気象庁によりますと、2月〜4月は日本周辺では寒気の影響を受けにくいことから、気温は北日本と東日本では平年より高く、西日本では平年並みか高くなる見込みとしています。また、2月ごろには一時的に強い寒気が入り、日本海側を中心に大雪