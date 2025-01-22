ロシアに派遣されウクライナ軍の捕虜となった北朝鮮兵士の新たな映像が公開されました。兵士は、「誰と戦うか知らなかった」などと語っています。【映像】捕虜となった北朝鮮兵士の様子20日、ゼレンスキー大統領はSNSで捕虜となった北朝鮮兵士の新たな映像を公表しました。兵士はベッドに横たわりウクライナ保安庁の取り調べに応じています。現地メディアによりますと、兵士は偵察大隊に所属し100人以上の兵士とともに貨物船で