【チャンピオンズリーグ】モナコ 1−0 アストン・ヴィラ（日本時間1月22日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】南野拓実、“神タッチ＆ループ”の超スーパープレー日本代表MFが、1点ものの神業で魅了した。モナコに所属する南野拓実は、ゴール前で相手2人を翻弄するテクニックから味方へと決定的なパスを送り届けた。圧巻のボールタッチにはファンも驚愕している。圧倒的なプレーが飛び出したのは、モナコがアストン・ヴィラをホーム