現代社会と隔絶して暮らす“走る民族”ララムリ、過酷な地形を24時間走り続けるウルトラランナー達――常識外れに思える彼らのランニング理論を紹介し、一大ムーブメントを巻き起こした『BORN TO RUN』の刊行から14年、待望の実践書『BORN TO RUN 2“走る民族”から学ぶ究極のトレーニングガイド』が1月27日に発売します。発売を記念し、本記事では『BORN TO RUN』を一部抜粋して特別公開します。