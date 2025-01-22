寒さも本番のいま、『きょうの料理』2月号より、料理研究家の渡辺あきこさんの「あとは煮るだけ！鍋まかせのほっこり煮物」を紹介します。材料を入れて火にかけたら、あとはコトコト煮るだけ。そんな煮物を楽しむのはいかがでしょう？いつもの調味料を使って、難しい手順も一切なし！旬の冬野菜をたっぷり使った、ごくごく簡単なレシピでこの冬を温かく過ごしましょう。 教えてくれるのは、渡辺あきこさん 料理研究家。日本各