計算クイズExcel関数や電子決済などに頼り、日常的に計算をしなくなった昨今。 小学生で習った四則演算の問題を、スラスラ解ける自信はありますか？本日の問題はこちら。 （6＋4−3）×7＝は？↓ ↓ ↓ 正解は...... 49その他の問題【解けなかったら恥ずかしい？】72÷3＋17×2は？《計算クイズ》【解けなかったら恥ずかしい？】42÷6−30÷5は？《計算クイズ》【大人の英語テスト】aware《この単語の意味は？》【大谷翔平ク