ドナルド・トランプが再びアメリカ大統領の座に就くにあたり、いわゆるテック・ライトが首都ワシントンDCに大挙して押し寄せている。その代表がイーロン・マスクであるのは言わずもがな、同じくDOGEでマスクと仕事をすることになるヴィヴェク・ラマスワミ、マーク・アンドリーセンの腹心であるスリラム・クリシュナなどさまざまな人物が要職に抜擢される。一方でリベラルを標榜するメディアは存亡を賭けた戦いに瀕しており、90年代