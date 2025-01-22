この物語は、作者・さやこ(@sayakonosayako)さんが過去に経験した実話をもとに描かれています。コンビニでアルバイトをしていたさやこさんは、店内で万引きをしている男の子を見つけました。万引きした商品の代金を母親が支払い、事件は収束と思いきや、今度は男の子の父親が怒鳴り込んできて…。『子どもが万引きしたら親はどうする？』第5話をごらんください。 ©sayakonosayako ©sayakonosayako