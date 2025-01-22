中国でささやかれる「消費のダウングレード」中国で1月14日、春節（旧正月）に向けた旅行シーズンが始まった。2月22日のシーズン終了までに、過去最高の延べ90億人が国内を移動する見通しだ。昨年の移動人数は84億人だったから、6億人ほど増えると見込まれている。人々の移動拡大に伴い消費が活発になることが期待されているわけだが、今年も中国人の財布の紐は堅いようだ。博報堂生活綜研が15日に発表した中国の消費動向について