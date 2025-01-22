2人の子どもを育てながら、仕事にも励んでいる亜希。夫は商社勤務で育児にも協力的でした。大変ながらも幸せな日々…。ところが、急に出張が増え始めた夫に対し、違和感を覚えます。そして、亜希はある日、不倫の証拠を見つけてしまい…。不倫の証拠を集め、離婚するまでを描いた、サレ妻コマ(@sarezuma_koma)さんによる漫画作品『インスタで裏アカ不倫』をダイジェスト版でごらんください。 ©sarezuma_koma &