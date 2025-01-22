家電量販店「エディオン」は、2018年からプライベートブランド「e angle」を展開。「既成概念にとらわれないアングル（＝視点・観点）で、お客様の声をもとに商品開発を行い、独自性のある製品を生み出しています」（同社商品開発部の木村健吾さん・以下同）同ブランドから発売された『カラーデザインシリーズ』の第1弾が、今回紹介するキッチン家電だ。とかく家電量販店のPB商品は機能やデザインより価格の手頃さが重視されが