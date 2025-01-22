横綱・照ノ富士が現役を引退し、年寄「照ノ富士」を襲名した。今後は伊勢ヶ濱部屋の部屋付き親方として後進の指導にあたるという。この引退にも関連して関係者の注目を集めているのが元横綱・白鵬の宮城野親方の処遇だ。【写真】初場所の向正面に登場した「溜席の着物美人」。真っ赤なドレスのデヴィ夫人も引退を決めた照ノ富士と周囲の今後について、相撲担当記者はこう言う。「今年7月、部屋の師匠である伊勢ヶ濱親方（元横