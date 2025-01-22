この漫画は作者のほや助(@hoyahoyasuke)さんが小学4年生のときに出会った非常識極まりない家族とのトラブルにより、家庭環境の大切さを身をもって知った経験を描いた作品です。幸太郎くんがほやちゃんの歯が折った件で、学校で話し合いになるも、幸太郎くんの祖父の態度がひどくまともな話し合いにならず…。そこで治療費を見せると祖父母は衝撃を受け、祖母はほやちゃんの目の前で土下座をしたのでした。『息子を甘やかしすぎた