中華料理店にあるメニューのひとつ「春巻き」。餃子や炒飯ほどの主役ではないが、パリッとジューシーな味は、食卓のなかで名脇役的な存在でもある。その魅力に取り憑かれ、至極の味を求めて全国を歩き回ってきたのが、久松知博氏（43）だ。【写真】焼いた鮎が巻かれた春巻き、溶き卵にディップする春巻き…飯テロのおすすめ春巻きを紹介！久松氏は現在、『テレどーも！』（NHK）や『北野誠のズバリ』（CBCラジオ）などを担当す