トレンディドラマの女王として一世を風靡した名女優・浅野ゆう子と、ソウルフルな歌声で「クレージーケンバンド」を率いるミュージシャン・横山剣。今なお第一線で活躍を続ける同い年の2人には、意外な接点があった。約半世紀の空白を経て、照れ臭くも甘酸っぱく語り合う、お互いの現在・過去・未来──。【前後編の前編】【写真】浅野ゆう子と横山剣の堀越高校同級生アザーカット。浅野ゆう子が高1の4月にリリースした『セクシ