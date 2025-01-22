【ワシントン＝淵上隆悠】トランプ米大統領の２０日の就任式は、厳しい寒さを受けて４０年ぶりの屋内開催となった。出席者には外国首脳も含まれ、「トランプカラー」も目立った。就任式の舞台となった連邦議会議事堂の「ロタンダ（円形大広間）」には、米国の独立革命を描いた絵がかけられ、ジョージ・ワシントンなど歴代大統領の銅像が並ぶ。今月上旬にジミー・カーター元大統領のひつぎが置かれたその空間に、この日は「ＵＳ