トランプ大統領がアメリカで生まれれば国籍を得られる「出生地主義」を見直す大統領令に署名した件で、少なくとも22の州が違憲として提訴しました。「出生地主義」はアメリカの憲法修正14条に基づく解釈により、アメリカで生まれた子どもに国籍を与える制度ですが、トランプ大統領は20日、不法移民などの子どもの場合にはアメリカ国籍を与えないとする大統領令に署名しました。これに対してニュージャージー州やマサチューセ