54歳女性が実現したマイホームの動画がInstagramで話題に。誰もが一度は憧れる自分のこだわりが詰まった、おしゃれな我が家での生活。“老後”が見えてくる年齢で家を建てる決意や内装で重視したことなどを取材しました。【写真】お金をかけたのは…投稿主のTajiさん（＠2nd613）は、新居の引き渡しから3カ月後、「この暮らしにも慣れてきてきました。音楽を聴いたり、花を飾ったり、知人が来たり、を楽しんでいます」と充実した暮