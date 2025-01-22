ユベントスは21日、チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節でクラブ・ブルージュとのアウェイ戦に臨み、0-0で引き分けた。先月11日に行われた前節マンチェスター・シティ戦を勝利してCL4試合ぶりの白星とした14位ユベントス(勝ち点11)は、3日前のセリエAでは勝ちきれない試合が続いていた中、ミランに勝利。そのミラン戦のスタメンから3選手を変更。ユルドゥズ、ケフラン・テュラム、マッケニーに代えてウェア、ドウグラス・