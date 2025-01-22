2007年に43年ぶりに復活した全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）。その実態は生徒一人一人の学力を測るような単なる学力テストではなく、地方自治体の過度な競争を煽り、教育の現場を混乱させるものだった。 【画像】中間・期末以外のテストがこんなにも…大阪府のとある市立中学校のテスト計画書 書籍『崩壊する日本の公教育』より一部を抜粋・再構成し、教師と生徒がともに疲弊してしまう現場をレポートする。 「